В асимметричном коралловом жакете с золотой пуговицей: премьер-министр Италии на саммите

Джорджа Мелони обычно ходит на работу в классических черно-белых луках. Сегодня она решила приятно удивить изменением цветовой гаммы своего аутфита и появилась в ярком жакете.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони принимает участие в саммите ЕС, который проходит сегодня, 9 февраля, в здании Европейского совета в Брюсселе. Лидеры Европейского Союза обсуждают темы об Украине и миграции.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

На саммите госпожа Мелони появилась в стильном образе. На ней был асимметричный коралловый жакет с одной золотой пуговицей и завязкой на талии.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Верх политик сочетала с черными брюками. Лук Джорджа дополнила идеально ровной укладкой и макияжем с розовой помадой. Из аксессуаров она выбрала серебряные браслеты и кольцо с бриллиантами.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, на саммите в декабре Джорджа Мелони появилась в стильном черном пальто с интересными застежками вместо пуговиц, черном брючном костюме и белой рубашке.

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