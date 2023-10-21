В асимметричном платье и блестящих босоножках: королева Летиция в элегантном образе появилась на церемонии

Королева Летиция вместе с мужем королем Филиппом VI, их дочерями – принцессой Леонор и инфантой Софией, и свекровью – королевой Софией, посетила церемонию вручения наград "Принцесса Астурия", которая состоялась в театре Кампоамор в Астурии.

Королева Летиция, король Филипп VI, королева София, принцесса Леонор, инфанта София / Фото: Getty Images

Летиция выбрала для своего появления элегантное черное платье миди с одним рукавом от бренда Carolina Herrera, стоимость которого составляет 1690 долларов. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру королевы. Обута она была в золотые босоножки с камнями Gatsby Sling 75 от Aquazzura. В руке Ее Величество держала черный клатч Lambertson Truex.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Аутфит Летиция дополнила прической с локонами, вечерним макияжем с акцентом на глазах, серьгами-кольцами и кольцом.

Напомним, на встрече с победителями конкурса "Принцесса Астурия" Летиция появилась в своем любимом сиреневом костюме и нюдовых слингбэках.

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