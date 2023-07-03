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В асимметричном платье и жемчужном ожерелье: пресс-секретарь Байдена на работе

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Время на прочтение
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В асимметричном платье и жемчужном ожерелье: пресс-секретарь Байдена на работе

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер в своем летнем гардеробе имеет немало платьев разных фасонов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила перед журналистами на очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На этот раз Карин появилась на работе в асимметричном платье без рукавов синего оттенка и с вырезом интересного кроя.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Пресс-секретарь продемонстрировала новую прическу. Свой аутфит Жан-Пьер дополнила серьгами-пусетами и крученым жемчужным ожерельем. В макияже она сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер появилась на работе в светло-голубом прямом платье без рукавов, вырез которого был украшен рюшами.

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Дата публикации
Просмотры
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