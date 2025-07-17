- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 619
- Время на прочтение
- 1 мин
В асимметричной блузе и синих брюках: инфанта София приехала на церемонию поддержать сестру
Инфанта София приехала на церемонию поддержать свою старшую сестру принцессу Леонор в Марине.
Во время мероприятия король Филипп VI вручал награду своей старшей дочери Леонор, которая буквально на днях завершила обучение в Военно-морской школе в Марине. Наследница престола также приняла участие в церемонии принятия флага вместе со своими однокурсниками из Военно-морской школы.
Ее сестра инфанта София появилась на торжественном мероприятии в белой асимметричной блузе с рукавами три четверти и синих широких брюках со стрелками. София распустила длинные волосы, несколько прядей заколола заколкой, сделала легкий макияж глаз, подчеркнув ресницы и накрасила губы нюдовой помадой и подвела карандашом контур.
Королева Летиция — мать принцессы Леонор и инфанты Софии — выбрала для выхода в свет темно-синее платье от Vogana из льна и вискозы, обула босоножки Hugo Boss и дополнила образ сумкой от Furla.