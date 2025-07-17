В асимметричной блузе и синих брюках: инфанта София приехала на церемонию поддержать сестру

Инфанта София / © Getty Images

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Во время мероприятия король Филипп VI вручал награду своей старшей дочери Леонор, которая буквально на днях завершила обучение в Военно-морской школе в Марине. Наследница престола также приняла участие в церемонии принятия флага вместе со своими однокурсниками из Военно-морской школы.

Испанская королевская семья / © Getty Images

Ее сестра инфанта София появилась на торжественном мероприятии в белой асимметричной блузе с рукавами три четверти и синих широких брюках со стрелками. София распустила длинные волосы, несколько прядей заколола заколкой, сделала легкий макияж глаз, подчеркнув ресницы и накрасила губы нюдовой помадой и подвела карандашом контур.

Инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция — мать принцессы Леонор и инфанты Софии — выбрала для выхода в свет темно-синее платье от Vogana из льна и вискозы, обула босоножки Hugo Boss и дополнила образ сумкой от Furla.

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Инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images