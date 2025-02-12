В атласном платье с V-образным вырезом и на шпильках: жена вице-президента США на встрече с Макронами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс приехали в Париж, чтобы принять участие в саммите по искусственному интеллекту в Париже. У Елисейского дворца их встречали президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон. Вместе они пообедали.

Джей Ди и Уша Вэнсы / Фото: Associated Press

Для такого события Уша Вэнс выбрала атласное платье миди приглушенного серо-голубого оттенка, который ассоциировался с прохладной пасмурной погодой Парижа. Наряд имели длинные рукава, драпировку сверху и V-образный вырез. Верхней одежды на ней не было.

Джей Ди и Уша Вэнсы / Фото: Associated Press

Аутфит госпожа Вэнс дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках. У нее была объемная укладка с натуральной сединой, легкий макияж, лаконичные серьги в ушах и кольцо на руке.

Джей Ди и Уша Вэнсы / Фото: Associated Press

Джей Ди Вэнс был одет в темно-синий клетчатый костюм, белую рубашку и красный галстук.

Джей Ди и Уша Вэнсы / Фото: Associated Press

Джей Ди и Уша Вэнсы / Фото: Associated Press

Напомним, в парижском аэропорту Уша Вэнс появилась в черном обтягивающем топе с обнаженными плечами и черных штанах-палаццо.

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