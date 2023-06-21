В атласном топе, солнцезащитных очках и лоферах: деловой аутфит Елены Зеленской в Иерусалиме

Елена Зеленская в рамках своего официального визита в Израиль открыла украиноязычный аудиогид в мемориальном комплексе истории Холокоста "Яд Вашем".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Думаю, "Яд Вашем" стоит посетить каждому украинцу, потому что теперь уже наш народ оказался перед угрозой истребления — просто потому, что мы есть. Поэтому сегодня во время посещения мемориала и памяти жертв Холокоста для меня было чрезвычайно важно сделать еще одну вещь: открыть здесь аудиогид на украинском языке. Чтобы каждый украинец, который в будущем побывает в "Яд Вашем", мог сполна переосмыслить этот трагический опыт — теперь уже учитывая собственную историю", — отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская также приняла участие в открытии в Иерусалиме аллеи в честь украинских супругов Щепанюк, которые во время Второй мировой войны спасли еврейскую семью.

"Эта удивительная история спасения началась в 1941 году в городе Бориславе Львовской области, когда супруги Юлии и Романа Щепанюк спрятали своих соседей-евреев, семью Вайс: маму, папу и троих детей — от нацистов. Так и жили, рискуя собой, многие месяцы". Наверное, именно так выглядит настоящее спасение – не яркий киноэффект, а обыденная, ежедневная работа ради того, чтобы кто-то жил. И им удалось!" – рассказала Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Супруги Щепанюк получили почетное звание Праведников народов мира. Такое почетное звание получило более 2600 украинских семей, которые помогали спасать евреев.

"Сегодня эта аллея объединяет Украину и Израиль, так же как объединяет наши страны общая ценность: нет ничего важнее человеческой жизни", — подытожила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская предстала в атласном черном топе и деловом черном костюме, состоявшем из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками. Наряд она скомбинировала с черными лоферами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала укладку с локонами и нежный макияж. В ушах у нее были серьги-пусеты, на шее – подвеска на цепочке, а на лице – черные солнцезащитные очки.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская также в образе total black посетила детский госпиталь в Израиле.

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