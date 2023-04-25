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В аутфитах от Michael Kors: сестер Спенсер запечатлели на прогулке лондонские папарацци

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
684
Время на прочтение
1 мин
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В аутфитах от Michael Kors: сестер Спенсер запечатлели на прогулке лондонские папарацци

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Сестры Спенсер были замечены фотографами на улицах британской столицы.

Только недавно леди Амелия и леди Элиза Спенсер посещали Неделю свадебной моды в Барселоне и показ коллекции Pronovias.

Леди Амелия и Элиза Спенсер на показе коллекции Pronovias / © Getty Images
Леди Амелия и Элиза Спенсер на показе коллекции Pronovias / Фото: Getty Images

Теперь сестры вернулись домой в Лондон и были замечены во время прогулки по улицам города. Одеты девушки были в аутфиты от Michael Kors. На одной из сестер было двубортное короткое пальто, коричневые босоножки с металлическими заклепками, и им в тон была подобрана объемная сумка.

Вторая сестра надела короткий синий жакет, голубые джинсы клеш, белый топ и обула золотые босоножки на каблуках. В руках у нее была огромная сумка от Michael Kors.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images
Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Обе сестры Спенсер были в солнцезащитных очках на лицах, с пучками и легкими дневными макияжами на лицах.

В прошлом месяце, напомним, леди Амелия вышла замуж и совсем недавно вернулась из медового месяца, который с мужем провела на Мальдивах.

Леди Амелия Спенсер с мужем на Мальдивах / © Instagram леди Амелии Спенсер
Леди Амелия Спенсер с мужем на Мальдивах / Фото: Instagram леди Амелии Спенсер

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Дата публикации
Просмотры
684
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