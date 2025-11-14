- Дата публикации
В аутфите красивого оттенка: королева Матильда сходила в театр
Королева Матильда выбрала элегантный образ в осеннем оттенке для нового появления на публике.
Королева Матильда посетила специальный показ пьесы «Охотник на лис» в Театре де Пош с глухими и слабослышащими студентами Королевского института глухих и слепых (IRSA) и студентами других школ Брюсселя.
Матильда приехала на мероприятие в костюме из валяной шерстяной трикотажной ткани цвета хаки от Natan Couture и обула кожаные туфли-лодочки на каблуках.
У нее была ее фирменная прическа, золотые серьги Sezane в ушах и несколько браслетов на запястье, также Матильда держала в руках букет цветов. Выглядела она стильно и элегантно.
Ранее мы показывали, какой яркий образ Ее Величество выбрала для посещения рабочей встречи. На ней тогда было пальто цвета фуксии Сarolina Herrera.