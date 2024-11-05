В аутфите нюдовых оттенков и леопардовых туфлях: королева Мэри появилась на церемонии

Мы не устаем восхищаться стилем супруги короля Фредерика X. Сегодня, 5 ноября, Ее Величество королева Мэри прибыла в мэрию Копенгагена, где она принимает участие в церемонии вручения наград в День помощи детям в Копенгагене.

Королева выбрала лук в теплых оттенках, сочетая приталенный жакет с тонком поясом и юбкой миди с леопардовыми туфлями-лодочками на каблуках. Королева сделала красивую укладку волнами, макияж и надела золотые серьги-кольца, а в руках держала подаренный ей букет цветов.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Днем ранее мы видели королеву Мэри в другом образе – яркой красной блузке и юбке миди, когда она посетила конференцию в коммуне Миддельфарт.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

А еще днем ранее Мэри вместе с младшей дочерью принцессой Жозефиной побывали на конных соревнованиях, где публика увидела свою королеву в более повседневном аутфите.

Королева Мэри и принцесса Жозефина / Фото: Getty Images

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