В аутфите от Dior: стильная королева Рания на встрече в Белом доме

На днях королевская чета встретилась с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл в Белом доме в Вашингтоне.

Рания выбрала для выхода полностью аутфит от дома Dior. Королева была в сером кашемировом джемпере с бантом на шее, черной юбке А-силуэта, обута в черные туфли-лодочки на каблуках и с кожаным клатчем в руках. Ее Величество сделала красивую укладку волнами, макияж и надела серьги-висюльки. Также у королевы был светлый маникюр и часы на запястье.

Ее супруг Абдалла и сын Хусейн были в классических черных костюмах, белых рубашках и с галстуками.

Кронпринц Хусейн, король Абдалла, Джо Байден, Джилл Байден и королева Рания / Фото: Getty Images

Также королевская чета провела встречу и на следующий день своего визита. Фото Рания поделилась в своем блоге в Instagram. В этот раз на королеве был шерстяной двухцветный жакет Alexander McQueen и серые прямые брюки от этого же бренда. Она обула туфли от Dior и взяла с собой сумку из мягкой кожи Bottega Veneta. Укладка и макияж королевы были, как всегда, безупречными.

Запечатлена королевская чета была на фоне своего портрета в одном из кабинетов, где проходила встреча.

Напомним, ранее мы показывали, как Рания в бело-черном луке и с укладкой сходила на футбол.

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