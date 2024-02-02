В аутфите от Zara и лоферах Gucci: принцесса Беатрис сходила на вечеринку

Принцесса Йоркская посетила обед своей подруги Поппи Делевинь Della Vite Valentine (винного бренда сестер Делевинь) в саду Ivy Chelsea Garden в Лондоне.

На тусовку Беатрис приехала в белой рубашке ME+EM, сером жилете с мягким узлом от Zara и в шерстяной юбке-миди тоже от Zara. Образ принцесса дополнила черными бархатными лоферами от Gucci.

Принцесса Беатрис и Поппи Делевинь / Фото: Getty Images

Беатрис дополнила образ несколькими кольцами на пальцах. Мы заметили, что она носит свое помолвочное кольцо, а вместо обручального у нее кольцо-дорожка с россыпью бриллиантов, как у Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Также Беатрис надела несколько золотых браслетов. Волосы распустила и сделала очень легкий дневной макияж.

Напомним, недавно мы рассказывали, что сестры Йоркские нарвались на критику со стороны королевских экспертов. Все из-за того, что король Чарльз III и принцесса Уэльская перенесли операции и временно не могут исполнять свои королевские обязанности, а в семье не хватает людей, которые могли бы это делать. Впрочем, Беатрис и Евгения явно не торопятся приобщаться к работе на корону.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

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