В аутфите в песочных оттенках: королева Рания на рабочей встрече

Королева Рания продолжает свои рабочие будни и делится фотографиями с мероприятий, которые посещает на своей странице в Instagram.

На днях Ее Величество встретилась с группой молодежи из Фонда Аль-Аман, который опекается сиротами. В блоге королева Рания поделилась снимками с мероприятия и написала, что "благодарна каждому человеку, который помог вырасти семье Аль Аман".

На встречу супруга короля Иордании приехала в песочном кардигане с высокой горловиной и шнуровкой посередине и в очень широких брюках. Настолько широких, что за ними даже не видно было обуви королевы.

У Рании были распущены волосы, на лице был макияж, а на запястье смарт-часы. Она пообщалась с сотрудниками фонда и сделала несколько фотографий.

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Напомним, недавно мы рассказывали, как королева Рания в черно-красном платье и с красивыми локонами получила награду от мужа-короля Абдаллы II.

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