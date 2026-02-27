В ажурном свитере и с украшениями-цветами: премьер-министр Италии на деловой встрече

Джорджа Мелони / © Getty Images

Реклама

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречала у себя в резиденции, Палаццо Киджи в Риме, президента Кипра Никоса Христодулидиса.

В этот день политик предстала в деловом образе нежных оттенков. На ней был вельветовый костюм в рубчик цвета слоновой кости, который состоял из жакета приталенного силуэта и с контрастной черной пуговицей и широких брюк со стрелками, а также молочный ажурный свитер.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Наряд Мелони дополнила светло-бежевыми остроносыми туфлями на шпильках. У нее была ровная укладка и макияж с розовой помадой. Уши премьер украсила красивыми серьгами в виде цветов, а на руке было кольцо-цветок.

Реклама

Напомним, Джорджа Мелони в костюме с принтом "гусиная лапка" появилась на деловой встрече.