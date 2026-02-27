ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

В ажурном свитере и с украшениями-цветами: премьер-министр Италии на деловой встрече

Джорджа Мелони продемонстрировала деловой аутфит в нежных оттенках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречала у себя в резиденции, Палаццо Киджи в Риме, президента Кипра Никоса Христодулидиса.

В этот день политик предстала в деловом образе нежных оттенков. На ней был вельветовый костюм в рубчик цвета слоновой кости, который состоял из жакета приталенного силуэта и с контрастной черной пуговицей и широких брюк со стрелками, а также молочный ажурный свитер.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа Мелони / © Getty Images

Наряд Мелони дополнила светло-бежевыми остроносыми туфлями на шпильках. У нее была ровная укладка и макияж с розовой помадой. Уши премьер украсила красивыми серьгами в виде цветов, а на руке было кольцо-цветок.

Напомним, Джорджа Мелони в костюме с принтом "гусиная лапка" появилась на деловой встрече.

Дата публикации
Количество просмотров
118
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie