- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
В ажурном свитере и с украшениями-цветами: премьер-министр Италии на деловой встрече
Джорджа Мелони продемонстрировала деловой аутфит в нежных оттенках.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречала у себя в резиденции, Палаццо Киджи в Риме, президента Кипра Никоса Христодулидиса.
В этот день политик предстала в деловом образе нежных оттенков. На ней был вельветовый костюм в рубчик цвета слоновой кости, который состоял из жакета приталенного силуэта и с контрастной черной пуговицей и широких брюк со стрелками, а также молочный ажурный свитер.
Наряд Мелони дополнила светло-бежевыми остроносыми туфлями на шпильках. У нее была ровная укладка и макияж с розовой помадой. Уши премьер украсила красивыми серьгами в виде цветов, а на руке было кольцо-цветок.
Напомним, Джорджа Мелони в костюме с принтом "гусиная лапка" появилась на деловой встрече.