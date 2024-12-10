В баклажановом костюме и лодочках: Камала Харрис на торжественной церемонии

Вице-президент США в деловом луке появилась на мероприятии в Вашингтоне.

Вице-президент США Камала Харрис, которая потерпела поражение на президентских выборах, приняла участие в торжественном принятии присяг новыми сенаторами. Мероприятие прошло в Капитолии в Вашингтоне.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Там политик появилась в деловом костюме баклажанового оттенка, который состоял из удлиненного жакета на одной пуговице и широких брюк со стрелками, а также блузки с драпировкой в тон.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Аутфит Камала дополнила остроносыми темно-бордовыми туфлями-лодочками.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Харрис сделала укладку с локонами, макияж с глянцевым блеском на губах и украсила уши черными жемчужными украшениями.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, Камала Харрис в стеганной куртке цвета хаки посетила кулинарный магазин.

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