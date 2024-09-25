В баклажановом костюме и туфлях-лодочках: Елена Зеленская встретилась с губернатором штата Массачусетс

Первая леди Украины продемонстрировала красивый деловой образ.
Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в США встретилась с губернатором штата Массачусетс Морой Хили (она стала первой женщиной на этой должности).
"Именно ее личная активная позиция в поддержку Украины имеет огромное влияние на то, как жители штата помогали и продолжают помогать украинцам.
С самого начала полномасштабного российского вторжения помогают в реабилитации и протезировании украинцев. Здесь действуют Украинский культурный центр Новой Англии, неприбыльная организация "Соняшник миру" и многие другие", – рассказала первая леди в посте в Instagram.
На встрече Зеленская предстала в деловом костюме баклажанового оттенка, состоявшего из двубортного жакета и широких брюк со стрелками. Талию она подчеркнула тонким кожаным рмешком.
Елена дополнила наряд остроносыми туфлями-лодочками в тон.
Жена президента сделала аккуратную укладку с легкими локонами и макияж в нежных оттенках. В ушах у нее были золотые серьги.
Напомним, в этом аутфите Елена Зеленская появилась на встрече с американским актером, продюсером и посланником мира ООН Майклом Дугласом, который приезжал в Киев.
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