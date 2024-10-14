В баклажановом пальто и на высоких шпильках: элегантная Брижит Макрон на церемонии в Париже

Первая леди, как всегда, выглядела красиво.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встречали у себя в гостях в Париже короля Бельгии Филиппа и королеву Матильду. Церемония приветствования уважаемых гостей состоялась у Триумфальной арки.

Первая леди продемонстрировала элегантный аутфит. На ней было пальто оттенка баклажана и темно-синее платье миди с черным тканевым поясом. Аутфит Брижит дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Жена президента сделала объемную укладку и макияж с акцентом на глазах. На пальце у госпожи Макрон красовалось ее любимое кольцо с синими камнями.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль Макрон был одет в черный классический костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, Брижит Макрон встречала участников саммита Франкофонии в голубом двубортном пальто с черными пуговицами, черной блузке с воротником-стойкой и черных брюках.

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