В баклажановом пальто и с сумкой Chanel: королева Соня посетила фестиваль

85-летняя супруга короля Харальда V приняла участие в Фестивале фотографии природы в комуне Ши, куда приехала в баклажановом пальто прямого кроя, черных брюках, с цветным платком на шее и в кожаных перчатках.

У Ее Величества была стильная укладка, на лице был макияж и солнцезащитные очки. А в руках она несла черную сумку от Chanel на ремешке-цепочке. На запястье у королевы виднелось несколько золотых браслетов, а на пальце сверкало золотое кольцо.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Норвежская королева любит выглядеть стильно и ярко. В прошлый раз она посещала выставку в Национальном музее в Осло, куда приехала в коротком красном жакете в сочетании с черной юбкой длины чуть ниже колен и была в черных колготах и балетках.

Королева Соня / Фото: Getty Images

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