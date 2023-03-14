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В баклажановом пальто и с сумкой Chanel: королева Соня посетила фестиваль

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
855
Время на прочтение
1 мин
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В баклажановом пальто и с сумкой Chanel: королева Соня посетила фестиваль

Королева Соня / Фото: Getty Images

Королева Норвегии Соня появилась на публичном мероприятии в красивом образе.

85-летняя супруга короля Харальда V приняла участие в Фестивале фотографии природы в комуне Ши, куда приехала в баклажановом пальто прямого кроя, черных брюках, с цветным платком на шее и в кожаных перчатках.

У Ее Величества была стильная укладка, на лице был макияж и солнцезащитные очки. А в руках она несла черную сумку от Chanel на ремешке-цепочке. На запястье у королевы виднелось несколько золотых браслетов, а на пальце сверкало золотое кольцо.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

Норвежская королева любит выглядеть стильно и ярко. В прошлый раз она посещала выставку в Национальном музее в Осло, куда приехала в коротком красном жакете в сочетании с черной юбкой длины чуть ниже колен и была в черных колготах и балетках.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
855
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