В баклажановом пальто и сером платке: королева Мэри с мужем приветствовала президента Исландии

Король и королева Дании приветствовали президента Исландии Халлу Томасдоттир и ее супруга Бьорна Скуласона в замке Амалиенборг в Копенгагене.

Исландский государственный визит является первым для королевской четы и первым государственным визитом для новоизбранного президента Исландии.

В Instagram датской королевской семьи опубликовали фотографии со встречи и написали:

"Добро пожаловать в Данмеркур. Их Величества король и королева приветствовали президента Исландии Ее Превосходительство Халлу Томасдоттир и супруга г-на Бьорна Скуласона во время государственного визита в Данию.

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Президентскую чету приняли в Нордре Толбод, после чего королевская чета и президентская чета поехали в карете в Кастеллет. Здесь Президент возложил венок к Монументу на Замке.

Затем королевская чета и президентская чета отправились в Амалиенборг, где состоялся официальный прием", - говорится в сообщении дворца.

Королева Мэри встречала гостей в баклажановом платье-пальто с брошкой на талии, перчатках и ободке в тон, а на плечи набросила серый платок. В руках королева держала клатч из кожи крокодила. Ее волосы были распущены, на лице макияж, а в ушах серьги с бриллиантами. Король Фредерик надел черное пальто и классические черные брюки.

Королева Мэри и король Фредерик X с президентом Исландии Халлой Томасдоттир и ее супругом Бьорном Скуласоном / Фото: Getty Images

Президент Исландии выбрала для выхода молочного цвета брючный костюм, который сочетала с кружевной блузкой, сумкой и обувью в тон.

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