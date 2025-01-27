В баклажановом пальто и высоких сапогах: княгиня Шарлин на празднике Святой Девоты

День святой Девоты отмечается ежегодно 26 и 27 января. В рамках празднования князь Альберт II, его супруга княгиня Шарлин и двое их детей – принц Жак и принцесса Габриэлла посетили церемонию сожжения лодки, состоявшуюся на набережной в Монако.

Святая Девота является покровительницей Княжества Монако и рода Гримальди и считается, что защищает княжество в плохие времена.

Княгиня Шарлин прибыла на мероприятие в длинном баклажановом пальто, черной водолазке с высокой горловиной, высоких кожаных сапогах на каблуках и в кожаных перчатках. Она собрала волосы заколкой, сделала легкий макияж и надела серьги с жемчужинами.

Княгиня Шарлин с детьми Жаком и Габриэллой / Фото: Associated Press

Принц Жак был в пальто, брюках и обут в туфли, а его сестра Габриэлла в клетчатом двубортном пальто и высоких сапогах. Брат и сестра выглядели очень мило и держались за руки на публике.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Associated Press

На днях княгиня Шарлин отпраздновала 47-летие. Дворец ее не поздравил, а мы вспоминали, как выглядела княгиня и князь в самом начале своих романтичных отношений.

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