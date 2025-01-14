В баклажановом пальто со стразами: королева Максима с мужем-королем посетила банкет

Короля Виллема-Александра и королеву Максиму запечатлели по прибытии во дворец на новогодний прием для дипломатического корпуса иностранных дипломатов.

На торжественное мероприятие были приглашены несколько сотен гостей из числа политиков, представителей государственного управления и различных слоев нидерландского общества. Кроме того, в этом году были специально приглашены представители организаций-исполнителей в сферах занятости и доходов, здравоохранения, социального обеспечения и образования.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Королева Максима появилась перед публикой в баклажановом приталенном пальто, украшенном камнями и стразами. Ее волосы были распущены и зачесаны назад, а на лице был макияж в натуральных оттенках с акцентом на глаза. Король Виллем-Александр был во фраке, рубашке, жилете, брюках и с галстуком.

Король и королева находились в непродолжительном отпуске, прежде, чем вернуться к исполнению своих обязанностей в новом году.

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