В баклажановом платье и жемчужных украшениях: сестра королевы Маргрете II сходила на свадьбу

80-летняя Бенедикта была замечена среди гостей свадебной церемонии, которая прошла 7 февраля в Афинах. Принц Греции Николаос женился на Хриси Вардиногианни в церкви Святого Николая Рагаваса.

Младшая сестра королевы Маргрете II приехала на торжество в баклажановом платье с цветочной вышивкой и глубоким вырезом на одно плечо, который прикрыла белой накидкой с мехом. Принцесса дополнила свой образ жемчужными серьгами-висюльками и жемчужным колье на шее, сделала насыщенный макияж и яркий маникюр, а также у нее на запястьях было несколько браслетов, а на пальцах несколько колец.

Принцесса Бенедикта Датская / Фото: Associated Press

Принцесса была обута в черные кожаные туфли на каблуках, а в руке держала черную сумку.

Напомним, на празднике присутствовало около 50 близких друзей и членов семьи жениха и невесты. Церемония прошла всего через несколько месяцев после того, как греческая королевская семья объявила, что принц и его первая жена, принцесса Татьяна, разводятся после 14 лет брака.

Принц Греции Николаос и Хриси Вардиногианни / Фото: Getty Images

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