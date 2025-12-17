В баклажановом жакете и водолазке в рубчик: верховная представительница ЕС Кайя Каллас на встрече министров в Брюсселе

Кайя Каллас / © Associated Press

Реклама

Экс-премьер-министр Эстонии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас приняла участие во встрече министров иностранных дел ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе.

Кайя Каллас / © Associated Press

Там она предстала в деловом костюме баклажанового оттенка, состоящем из брюк и однобортного жакета с металлической пуговицей. На Кайе также была бежевая водолазка в рубчик и с высокой горловиной.

Кайя Каллас / © Associated Press

Политик распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а на руке было кольцо с бриллиантом.

Реклама

Кайя Каллас / © Associated Press

Напомним, Кайя Каллас на встречу министров иностранных дел стран G7 надела сливовый свитер и плиссированную юбку.