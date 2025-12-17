- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 1 мин
В баклажановом жакете и водолазке в рубчик: верховная представительница ЕС Кайя Каллас на встрече министров в Брюсселе
Кайя Каллас выглядела стройной в деловом костюме.
Экс-премьер-министр Эстонии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас приняла участие во встрече министров иностранных дел ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе.
Там она предстала в деловом костюме баклажанового оттенка, состоящем из брюк и однобортного жакета с металлической пуговицей. На Кайе также была бежевая водолазка в рубчик и с высокой горловиной.
Политик распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а на руке было кольцо с бриллиантом.
Напомним, Кайя Каллас на встречу министров иностранных дел стран G7 надела сливовый свитер и плиссированную юбку.