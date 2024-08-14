В баклажановом жилете и юбке миди: как выглядела принцесса Диана, когда работала в детском саду

В юные годы, еще до начала романа с принцем Уэльским Чарльзом, леди Диана Спенсер работала помощницей воспитателя в детском саду "Молодая Англия" в Пимлико.

На этом архивном фото принцессе Уэльской 19 лет. Она одета в рубашку, баклажановый жилет и легкую летнюю юбку длины миди в сочетании с лаконичными туфлями на каблуках и с открытым носом. У будущей принцессы уложены на бок ее густые волосы, на лице легкий макияж, в ушах серьги, а на шее - тонкая золотая цепочка. Запечатлена Диана была во время работы.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам и другие фотографии Дианы Спенсер в те годы. Она любила свою работу, любила детей и называла тот период своей жизни одним из самых счастливых.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, замуж за принца Уэльского леди Диана вышла в 1981 году после непродолжительного романа. В браке у них родилось двое сыновей – принцы Уильям и Гарри.

Леди Диана Спенсер берет своего юного подопечного Патрика Робинсона на его ежедневную прогулку в лондонский район Итон-сквер, ноябрь 1980 года / Фото: Getty Images

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