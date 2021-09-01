В балетках и костюме с белым кантом: Джилл Байден появилась на публике после операции

В балетках и костюме с белым кантом: Джилл Байден появилась на публике после операции

Для своего появления она выбрала строгий наряд.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден появились вместе на передаче останков 13 военнослужащих, убитых в Афганистане на прошлой неделе. Торжественный ритуал был проведен в центре на базе ВВС в Делавэре, на фоне жесткой критики действий Байден в связи с кризисом в Афганистане.

Джилл Байден / Associated Press

Также это был первый официальный совместный выход президентской четы после операции, первой леди. В прошлом месяце она поранила ногу на одном из пляжей на Гавайях из-за чего потребовалось хирургическое вмешательство. Несколько недель Джилл восстанавливалась и на публике не появлялась. Единственный раз фотографам удалось ее заснять по пути в самолет. Тогда на ноге у первой леди был специальный бандаж.

Джилл Байден / Getty Images

В этот же раз она была без него, но видимо, пока что на высоких каблуках ходить не может, поэтому обула балетки.

Джилл Байден / Associated Press

Также на первой леди был трикотажный костюм с белым кантом на жакете от Paula Hian и серьги с жемчужинами от ювелирного бренда Mizuki. А вот когда Джилл Байден спускалась по трапу самолета на ней был еще и плащ от бренда Burberry.

Джилл Байден / Associated Press

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