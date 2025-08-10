В балетках с лозунгом королевской семьи: Сара Йоркская пришла на презентацию в необычной паре обуви

Сара Йоркская / © Getty Images

Сара Йоркская, кажется, посылает тонкий сигнал своим стилем. В то время как отрывки из готовящейся к выходу книги Эндрю Лоуни «Взлет и падение дома Йорков» продолжают привлекать внимание прессы к Ферги и ее бывшему мужу принцу Эндрю, герцогиня Йоркская публично выступила в Лондоне, где раздала автографы на экземплярах своего романа «Ее сердце для компаса».

В своем Instagram Сара поделилась снимками с мероприятия на которое приехала в юбочном костюме и темно-синих балетках с надписью «Никогда не жалуйся, никогда не объясняй» — неофициальным девизом королевской семьи Британии.

Балетки Сары Йоркской / © Getty Images

Эти балетки с надписью «Never Complain» на одной ноге и «Never Explain» на другой были в ее коллекции много лет, и ранее она уже обувала их для светских выходов. В 2019 году Сара приезжала в них на выставку «Звуковой язык цветов» в Торонто.

Сара Йоркская / © Getty Images

Покойная королева Елизавета II часто придерживалась подобного подхода, особенно когда дело касалось прессы.

Королевский биограф Пенни Джунор ранее рассказывала журналу PEOPLE: «В британской королевской семье существует давняя традиция не обращать внимания на критику, не высовываться и смотреть на вещи объективно. Кризисы приходят и уходят, и люди подвергаются критике — часто в течение пяти минут, а затем они уходят».

Выбор обуви Сары совпал с тем, что Ферги и 65-летний принц Эндрю снова оказались в центре внимания из-за книги Лоуни, которая выйдет 14 августа. В последнем отрывке Daily Mail от 6 августа подробно описывается, как принц Эндрю якобы спал с «более чем дюжиной женщин» в течение первого года своего брака с Ферги, проводя большую часть времени вне дома, будучи военно-морским офицером. И у Сары тоже были внебрачные связи, в том числе с американцем Стивом Уайеттом и его другом Джоном Брайаном. Видимо, Сара, обув эти балетки на публичное мероприятие, решила в который раз продемонстрировать, что не планирует комментировать книгу, которая вот-вот поступит в продажу.