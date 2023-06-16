В бальном платье с длинной юбкой: 83-летняя королева Маргрете II на официальном банкете во дворце

Королева Дании Маргрете II устроила гала-ужин во дворце Кристиана VII в Амалиенборге в честь короля Норвегии Харальда и его супруги королевы Сони, которые прибыли в страну с двухдневным официальным визитом. Этот визит призван укрепить исторические связи и тесные добрососедские отношения между странами и двумя королевскими домами.

На ужине 83-летняя Маргрете II продемонстрировала роскошный вечерний образ, поскольку надела длинное платье с пышной юбкой, рукавами три четверти и квадратным декольте.

Платье было украшено красно-коралловым цветочным принтом и широким поясом со складками. Образ королева дополнила подвесками, красно-синей лентой, а также ювелирным набором: серьгами-люстрами с рубинами и бриллиантами и брошью, которую она прикрепила на декольте платья.

Маргрете II / Фото: Getty Images

Особенной деталью этого образа стала Жемчужная тиара Пуаре. Ювелирное изделие в семье королевы уже давно и является одним из самых у нее любимых. Маргрете начала носить ее после того, как стала королевой в январе 1972 года.

Маргрете II / Фото: Getty Images

Но начинается история тиары с принцессы Луизы Прусской, когда та вышла замуж за принца Нидерландов Фредерика в 1825 году. На свадьбу ее отец, король Фридрих Вильгельм III, подарил ей эту тиару. Затем тиара передавалась из поколения в поколение, когда дочери и внучки Луизы выходили замуж за принцев из других стран, пока в 1926 году не перешла в Датский фонд королевской собственности, что означает, что она принадлежит нынешнему правящему монарху, а не какому-либо лицу.

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