В бальном платье с градиентом и бриллиантовой тиаре: шведская кронпринцесса на золотом юбилее отца-короля

Король Швеции Карл XVI Густав отпраздновал 50 лет на престоле. По случаю золотого юбилея в стране проводится раз мероприятий, одним из которых был роскошный банкет, на котором появились члены шведской королевской семьи, а также нескольких других ближних монархий.

Среди гостей на этом празднике была, конечно же, старшая дочь короля - наследная принцесса Виктория. На фоне слухов о проблемах в браке, которые недавно прокомментировал ее муж кронпринц Даниэль, Виктория вышла на публику не с ним, а за руку с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, хотя Даниэль также присутствовал на юбилее и вышел в свет с кронпринцессой Дании Мэри.

Кронпринцесса Виктория и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон / Фото: Getty Images

На Виктории было элегантное бальное платье голубого цвета с градиентом, которое она дополнила любимой прической - низким пучком, элегантным макияжем, клатчем от Bottega Veneta, а также лентой, брошью с сапфиром и роскошной сверкающей тиарой Baden Fringe.

История этой тиары тесно связана с принцессами шведской королевской семьи, поскольку первой, кто ее носил была принцесса Виктория Баденская, получившая тиару от своих родителей - герцога Фридриха I и герцогини Луизы Баденской, когда она вышла замуж за будущего короля Швеции Густава V в 1881 году. Она стала королевой Швеции в 1907 году и на протяжении многих лет носила это украшение.

Королева Швеции Виктория в тиаре Baden Fringe / Фото: Associated Press

Из-за формы тиару также часто называют "Тиара с солнечными лучами", а если ее снять с рамы, то можно носить, как колье. Современная Виктория решила все же надеть эти бриллианты, как тиару, а шею оставила без украшений.

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