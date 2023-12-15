В бальном платье с широкими рукавами: первая леди Южной Кореи блистала на банкете в Амстердаме

Это был первый государственный визит президента Южной Кореи в Нидерланды с тех пор, как две страны установили дипломатические отношения в 1961 году.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и его супруга Ким Кеон Хи провели два дня в Нидерландах, куда прилетели по приглашению королевской семьи. Вначале президентская чета приняла участие в мероприятии, которое прошло в центре Амстердама, во время которого первая леди очаровала молодой внешностью в изумрудном пальто, а затем они отправились на банкет.

Королева Максима, король Виллем-Александ, Юн Сок Йоль, Ким Кеон Хи / Фото: Getty Images

Роскошное вечернее мероприятие состоялось в Королевском дворце Амстердама и было организовано на честь президента и первой леди.

51-летняя Ким Кеон Хи надела на банкет лаконичное черное однотонное бальное платье из плотной атласной ткани, которая хорошо держала форму. У платья было не глубокое квадратное декольте, широкие рукава, подчеркнутая талия и юбка со складками.

Наряд первая леди дополнила перчатками, укладкой на один бок, классический корейским макияжем с фарфоровой кожей, а также серьгами в ушах.

Королева Максима, король Виллем-Александ, Юн Сок Йоль, Ким Кеон Хи / Фото: Getty Images

Что касается хозяйки вечера - королевы Максимы, то она нарядом не удивила, поскольку надела платье, в котором уже неоднократно появлялась на публике. Это был бордовый вечерний лук от от Costarellos, который она дополнила тиарой Mellerio Ruby Parure и Орденом "За заслуги перед дипломатической службой", который получила от президента Южной Кореи.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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