- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 1 мин
В болоньевом пальто и ботильонах на каблуках: 87-летняя королева София посетила церемонию
Королева София посетила церемонию награждения VIII премии «Эволюция» и I премии Эмилиано Агирре в Музее эволюции человека в Бургосе.
Премии «Эволюция» и Эмилиано Агирре, учрежденные Фондом Атапуэрки, отмечают выдающиеся достижения и вклад в области эволюции человека, исследований и распространения научных знаний.
87-летняя мать короля Филиппа VI появилась на мероприятии в пестром удлиненном жакете и черных брюках со стрелками, обула ботильоны из замши на невысоких каблуках, а сверху на ней было черное болоньевое пальто. Королева несла в руках сумку, волосы уложила в свою фирменную прическу и сделала легкий макияж и маникюр.
Тем временем ее невестка – королева Летиция и сын король Филипп VI – посетили в Мадриде открытие выставки, посвященной королеве Виктории Евгении, которая проходит в Галереях королевских коллекций Королевского дворца.