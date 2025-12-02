В болоньевом пальто и ботильонах на каблуках: 87-летняя королева София посетила церемонию

Королева София / © Getty Images

Премии «Эволюция» и Эмилиано Агирре, учрежденные Фондом Атапуэрки, отмечают выдающиеся достижения и вклад в области эволюции человека, исследований и распространения научных знаний.

87-летняя мать короля Филиппа VI появилась на мероприятии в пестром удлиненном жакете и черных брюках со стрелками, обула ботильоны из замши на невысоких каблуках, а сверху на ней было черное болоньевое пальто. Королева несла в руках сумку, волосы уложила в свою фирменную прическу и сделала легкий макияж и маникюр.

Тем временем ее невестка – королева Летиция и сын король Филипп VI – посетили в Мадриде открытие выставки, посвященной королеве Виктории Евгении, которая проходит в Галереях королевских коллекций Королевского дворца.

