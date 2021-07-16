В банановом костюме и ожерелье в тон: Нэнси Пелоси на пресс-конференции

В банановом костюме и ожерелье в тон: Нэнси Пелоси на пресс-конференции

81-летний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси провела пресс-конференцию в Лос-Анджелесе.

На встрече с журналистами обсуждали новую налоговую льготу на детей. Программа предоставляет детям и их семьям выплаты в течение года за питание, уход за детьми, подгузники, медицинское обслуживание, одежду и другие предметы.

Нэнси Пелоси / Associated Press

На пресс-конференции Пелоси появилась в банановом костюме, к которому надела белый топ и массивное ожерелье из желтых бусин, которые были чуть темнее по тону ее основного наряда, но прекрасно гармонировали с образом.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Стильная укладка, достаточно насыщенный, но в нюдовых цветах макияж и небольшие золотые серьги в ушах прекрасно дополняли образ Нэнси. Политик очень любит носить яркие костюмы, смело надевает даже обтягивающие платья. И всегда на публичных мероприятиях выглядит превосходно.

Нэнси Пелоси / Associated Press

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Яркие образы Нэнси Пелоси (15 фото)

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