В банановом костюме и в компании пасхального зайца: пресс-секретарь Байдена выступила на брифинге

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Когда она вошла в зал, на ее месте стоял человек, переодетый в костюм пасхального зайца Банни, который развлекал журналистов и поздравлял их с Пасхой.

Пасхальный заяц Банни / Фото: Associated Press

Пасхальный заяц Банни / Фото: Associated Press

Карин с улыбкой поздоровалась с зайцем и дала ему пять – плеснула ладонью по его лапке.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

В этот день Жан-Пьер выглядела ярко. Она надела деловой костюм бананового цвета, состоявший из жакета оверсайз и широких брюк, а также черный топ.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Традиционная прическа с локонами, макияж с персиковыми тенями и жемчужные серьги завершили лук пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер пришла на работу в романтической голубой блузке со скрытыми пуговицами, рукавами-фонариками и рюшами на манжетах.

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