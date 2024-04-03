В банановом костюме и в компании пасхального зайца: пресс-секретарь Байдена выступила на брифинге

Карин Жан-Пьер в ярком аутфите пришла на работу.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.
Когда она вошла в зал, на ее месте стоял человек, переодетый в костюм пасхального зайца Банни, который развлекал журналистов и поздравлял их с Пасхой.
Карин с улыбкой поздоровалась с зайцем и дала ему пять – плеснула ладонью по его лапке.
В этот день Жан-Пьер выглядела ярко. Она надела деловой костюм бананового цвета, состоявший из жакета оверсайз и широких брюк, а также черный топ.
Традиционная прическа с локонами, макияж с персиковыми тенями и жемчужные серьги завершили лук пресс-секретаря.
Напомним, Карин Жан-Пьер пришла на работу в романтической голубой блузке со скрытыми пуговицами, рукавами-фонариками и рюшами на манжетах.
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