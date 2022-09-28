В банановом платье с V-образным декольте: пресс-секретарь Байдена в романтическом образе пришла на работу

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. Там она появилась в ярком аутфите.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На Карин было платье бананового цвета с V-образным декольте и кружевной каймой на вырезе и на коротких рукавах.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Романтический аутфит она дополнила любимой подвеской на цепочке, серьгами-гвоздями, прической с кудрями и макияжем с персиково-бежевыми тенями.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в платье с галстуком-бантом винного цвета.

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