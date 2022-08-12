В банановом жакете и брюках-палаццо: папарацци подловили пресс-секретаря Байдена в Нью-Йорке

Папарацци подловили пресс-секретаря Белого дома — Карин Жан-Пьер — на улицах Нью-Йорка. Она радостно улыбалась фотографам. Скорее всего, у него сейчас отпуск, поскольку президент США Джо Байден вместе с семьей сейчас находятся в отпуске в Южной Каролине.

Карин в нерабочей атмосфере выглядит совершенно иначе – гораздо ярче и расслабленнее.

Жан-Пьер выбрала для прогулки эффектный лук. На ней был яркий жакет бананового цвета, трикотажный жилет и белые брюки-палаццо.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Наряд она сочетала с бордовыми балетками и черной сумкой.

Спикер президента сделала себе объемную укладку с кудрями и нежный макияж.

Напомним, недавно Карин продемонстрировала на работе эффектный образ в обтягивающем черном платье с разноцветным принтом и белых туфлях на шпильках.

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