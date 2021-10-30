В банановом жакете и классических брюках: Ангела Меркель на саммите G20 в Италии

Исполняющая обязанности канцлера Германии - Ангела Меркель - любит носить яркие жакеты.
Ангела Меркель прибыла в Италию, чтобы принять участие в саммите G20 - это первая личная встреча лидеров крупнейших экономических государств с начала пандемии COVID-19.
Перед встречей в конференц-центре La Nuvola исполняющая обязанности канцлер Германии позировала для фото с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэль Макрон и президентом США Джо Байденом.
Выглядела Ангела свежой и энергичной. На ней был жакет бананового цвета без воротника, который она традиционно сочетала с черными классическими брюками и черными туфлями.
На шее у нее было любимое коричневое ожерелье. Аккуратная укладка и макияж с черными стрелками завершили лук Меркель.
Кстати, этот же образ Ангела продемонстрировала в начале октября на пресс-конференции по завершении саммита ЕС в Конгресс-центре в Кране, в Словении.
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