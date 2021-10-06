В банановом жакете и с ожерельем: Ангела Меркель выступила на пресс-конференции в Словении

Канцлер Германии пополнила свою коллекцию жакетов новым ярким экземпляром.
Пока Ангела Меркель не ушла с поста канцлера Германии, она продолжает нас радовать своими новыми жакетами. Политик пополнила гардероб яркой новинкой.
На пресс-конференции по завершении саммита ЕС в Конгресс-центре в Кране, в Словении, Ангела предстала в жакете без воротника бананового цвета. Его Меркель традиционно сочетала с черными брюками.
На шее у канцлера было ее любимое коричневое ожерелье. Ангела сделала аккуратную укладку и легкий макияж с черными стрелками.
Фотографы также запечатлели, как Меркель шла на улице под зонтом и в маске.
Напомним, Ангела носит жакеты не только на официальные мероприятия и деловые встречи, но и в парки. Ранее она покормила попугаев в птичьем парке Марлоу, который находится в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Политик была одета в жакет цвета дижонской горчицы без воротника.
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