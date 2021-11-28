В бархатном блейзере и со стрекозой на груди: эффектный выход королевы Софии

В бархатном блейзере и со стрекозой на груди: эффектный выход королевы Софии

Бархатные пиджаки в этом сезоне любят не только звездные мужчины, среди которых британский принц Уильям.

83-летняя испанская королева София на этой неделе председательствовала на церемонии вручения премии BMW Painting Award, проходящей в Театре Реал в Мадриде. На публике Ее Величество появилась в бархатном блейзере цвета темный баклажан, черных брюках, а также с маленькой серебристой сумкой в руках.

Под блейзером у Софии была сиреневая блузка, на шее было колье из камней, а на груди пришпилена брошка в виде стрекозы. Идеальная прическа, жемчужные серьги в ушах и макияж на лице завершали лук королевы.

Королева София / Getty Images

На этой неделе в конфузную ситуацию в Швеции попала невестка королевы Софии – королева Летиция. Она уронила свой клатч на приеме с шведскими монархами.

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