В бархатном комбинезоне и коротком жакете: мама принцессы Кейт блистала на рождественском концерте

Родители принцессы Уэльской не могли пропустить ее третий рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве.

Кэрол и Майкл Миддлтон прибыли в пятницу в аббатство в Лондоне вместе с остальными членами королевской семьи.

68-летняя мама принцессы Кейт выбрала в этот день для выхода в свет короткий жакет от Great Scot и бархатный черный комбинезон, а также обула черные туфли-лодочки на каблуках. В руках у Кэрол был миниатюрный черный клатч. Женщина светлым лаком покрыла ногти, надела сверкающие серьги и распустила каштановые волосы. В макияже у нее был сделан акцент на глазах, а губы она оставила натурального оттенка.

Кэролл и Майкл Миддлтон / Фото: Getty Images

Напомним, младшая сестра принцессы Уэльской – Пиппа Миддлтон – также присутствовала на мероприятии вместе со своим супругом Джеймсом Мэттьюзом. Она выбрала для праздничного концерта твидовый костюм от бренда Saloni, который состоял из удлиненного кардигана и прямых брюк.

Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом / Фото: Associated Press

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