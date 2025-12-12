В бархатном костюме и кружевном топе: красивая Мелания Трамп появилась на балу Конгресса

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп приняли участие в ежегодном балу Конгресса в Вашингтоне. Супруги выступили перед гостями в Большом фойе в Белом доме.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди появилась на мероприятии в изысканном образе total black. На ней был бархатный костюм, который состоял из жакета с атласными лацканами и брюк с атласными лампасами. Но главным элементом ее аутфита был кружевной полупрозрачный топ с высокой горловиной, который добавил луку пикантности.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания сделала красивую прическу с локонами, вечерний макияж с нежно-розовой помадой и завершила лук лаконичными серьгами и кольцом с крупным бриллиантом.

Реклама

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд был одет в черный смокинг, белую манушку и черную бабочку.

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Напомним, Меланию Трамп в белом пальто и под руку с Сантой сфотографировали в штате Вирджиния.