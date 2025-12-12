- Дата публикации
В бархатном костюме и кружевном топе: красивая Мелания Трамп появилась на балу Конгресса
Президентские супруги провели ежегодный бал Конгресса в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп приняли участие в ежегодном балу Конгресса в Вашингтоне. Супруги выступили перед гостями в Большом фойе в Белом доме.
Первая леди появилась на мероприятии в изысканном образе total black. На ней был бархатный костюм, который состоял из жакета с атласными лацканами и брюк с атласными лампасами. Но главным элементом ее аутфита был кружевной полупрозрачный топ с высокой горловиной, который добавил луку пикантности.
Мелания сделала красивую прическу с локонами, вечерний макияж с нежно-розовой помадой и завершила лук лаконичными серьгами и кольцом с крупным бриллиантом.
Дональд был одет в черный смокинг, белую манушку и черную бабочку.
Напомним, Меланию Трамп в белом пальто и под руку с Сантой сфотографировали в штате Вирджиния.