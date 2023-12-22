В бархатном костюме и роскошных серьгах: королева Летиция побывала на концерте

Вчера у короля и королевы Испании состоялся финальный выход в этом году.

Король Филипп VI и королева Летиция на заключительном концерте председательства Испании в ЕС в Национальной аудитории в Мадриде.

В этот вечер королева выбрала для выхода в свет черный бархатный пиджак Paco Rabanne с атласным воротником под которым был черный топ и брюки-клеш от этого же бренда. Наряд королева сочетала с замшевыми туфлями-лодочками на низком каблуке от Nina Ricci и взяла с собой клатч Magrit.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Летиция также сделала новую прическу, собрав волосы в высокий пучок и надела крупные бриллиантовые серьги. Макияж на ее лице также был насыщенным. Глаза она подчеркнула розовыми тенями, накрасила ресницы и подобрала помаду в тон на губах.

Король Филипп VI был в классическом сером костюме в полоску, белой рубашке и с серым галстуком.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Этим обязательством монархи завершают свою официальную повестку дня на этой неделе. Напомним, вчера в частном порядке Летиция и Филипп посетили празднование дня рождения принцессы Елены – старшей сестры монарха.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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