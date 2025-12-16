В бархатном костюме и туфлях-лодочках: эффектная королева Мэри посетила церемонию

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри вчера прибыла на церемонию вручения премий Change Award и Into Innovation Award в Копенгагенском оперном театре.

Церемония вручения премии Into Change Awards 2025 проводится Министерством высшего образования и науки Дании.

На мероприятие Ее Величество приехала в бархатном брючном костюме, который сочетала с остроносыми туфлями-лодочками на каблуках черного цвета и черным топом с V-образным вырезом на декольте. У королевы были распущены и красиво уложены ее светло-каштановые волосы, она сделала выразительный вечерний макияж и надела серьги с камнями и цепочку с кулоном на шею. Также у Мэри был насыщенный красный маникюр, на пальце сверкало кольцо с камнями, а в руках она несла букет цветов и клатч с вышивкой.

Напомним, недавно Мэри и ее супруг король Фредерик X делились праздничным фото в своем Instagram.