В бархатном костюме и жемчужных серьгах: королева Мэри блистала на еще одном новогоднем приеме

Король Фредерик X и королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

В этот раз прием от короля Фредерика X и королевы Мэри получили судьи Верховного суда, офицеры Королевской гвардии и Гусарского гвардейского полка, а также мэры и председатели региональных советов со всей страны.

Королевская чета с самого утра принимала гостей сначала во дворце Кристиана VII, а затем во дворце Кристиана VIII в Амалиенборге.

Королева Мэри блистала на приеме в темно-синем бархатном костюме, который состоял из короткого жакета и макси-юбки, наряд Ее Величество сочетала с туфлями на каблуках. Волосы Мэри собрала заколкой сзади, а образ дополнила жемчужными серьгами-висюльками и несколькими орденами на груди, а также выразительным макияжем. Ее муж король Фредерик X был в военной форме.

А буквально сразу после встречи нового года королевская чета появилась на новогоднем банкете в Амалиенборгском дворце в Копенгагене, где королева Мэри блистала в кружевном топе от Lasse Spangenberg и платье с пышным подолом от Jesper Høvring, а также в тиаре с бриллиантами.

