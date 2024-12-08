В бархатном костюме зимнего оттенка: Зара Тиндалл произвела фурор образом на концерте принцессы Кейт

Рождественский концерт прицнессы Уэльской "Вместе на Рождество", который состоялся в пятницу в Вестминстерском аббатстве также посетила Зара Тиндалл.
Дочь принцессы Анны произвела фурор необычным аутфитом, который выбрала для выхода в свет. Зара приехала на мероприятие в бархатном брючном костюме Veronica Beard и кожаных туфлях-лодочках, а в руках держала золотой клатч Strathberry. Зара собрала волосы в низкий пучок, сделала красивый вечерний макияж и надела крупные серьги.
Зара Тиндалл была без мужа Майка и детей, она присоединилась к своей кузине принцессе Беатрисе, которая беременна вторым ребенком, а также к ее мужу Эдо Мапелли Моцци и его маленькому сыну Кристоферу.
Напомним, ранее мы писали, что мама принцессы Кейт – Кэрол Миддлтон в белом пальто и черных лодочках произвела впечатление на рождественском мероприятии.
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