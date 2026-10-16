В бархатном мини-платье: принцесса Мария-Олимпия сходила на тусовку в Нью-Йорке

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

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Принцесса Греции и Дании появилась на мероприятии FGI «Night of Stars 2026: The Modernists», которое прошло в нью-йоркском ресторане The Rainbow Room.

Мария-Олимпия надела миниатюрное бархатное платье с длинными рукавами и круглым вырезом, который был расшит камнями и черные колготы, а обула лаковые туфли с острым носком на каблуках, также в руках девушка держала клатч черного цвета.

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Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса распустила длинные волосы и сделала легкий макияж глаз и совсем немного розовым блеском подчеркнула губы.

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Ранее Мария-Олимпия посетила показ коллекции Valentino на Парижской неделе моды, где блистала в блузке с объемными рукавами, украшенной пайетками и мини-юбке.

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