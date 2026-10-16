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В бархатном мини-платье: принцесса Мария-Олимпия сходила на тусовку в Нью-Йорке
Греческая принцесса Мария-Олимпия посетила светское мероприятие, которое прошло в Нью-Йорке.
Принцесса Греции и Дании появилась на мероприятии FGI «Night of Stars 2026: The Modernists», которое прошло в нью-йоркском ресторане The Rainbow Room.
Мария-Олимпия надела миниатюрное бархатное платье с длинными рукавами и круглым вырезом, который был расшит камнями и черные колготы, а обула лаковые туфли с острым носком на каблуках, также в руках девушка держала клатч черного цвета.
Принцесса распустила длинные волосы и сделала легкий макияж глаз и совсем немного розовым блеском подчеркнула губы.
Ранее Мария-Олимпия посетила показ коллекции Valentino на Парижской неделе моды, где блистала в блузке с объемными рукавами, украшенной пайетками и мини-юбке.