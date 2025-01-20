В бархатном пальто и с красивыми локонами: беременная Тиффани Трамп в элегантном образе появилась на инаугурации отца

31-летняя дочь Дональда Трампа поддержала отца во время принесения присяги президента США.

Младшая дочь Дональда Трампа – Тиффани Трамп, которая беременна первенцем, для церемонии инаугурации отца выбрала элегантное бархатное пальто черного цвета с таким же поясом.

Тиффани Трамп / Фото: Associated Press

Тиффани Трамп / Фото: Associated Press

Аутфит Тиф дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем и французским маникюром. В ушах у нее были элегантные серьги, а на руке красовалось кольцо с большим бриллиантом.

Тиффани Трамп / Фото: Associated Press

Ее муж – миллиардер из Нигерии Майкл Буглос – был одет в длинное классическое черное пальто, белую рубашку и красный галстук в белый горошек.

Тиффани Трамп / Фото: Associated Press

Напомним, Тиффани Трамп на церемонии возложения венков к Могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище предстала в сером пальто с поясом и гламурными крупными пуговицами со стразами.

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