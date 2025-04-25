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В бархатном пальто и шляпе: герцогиня Софи на службе в Вестминстерском аббатстве
Герцогиня Эдинбургская присутствовала сегодня на службе в Лондоне.
Служба памяти и благодарения в День АНЗАК прошла в Вестминстерском аббатстве 25 апреля 2025 года в Лондоне.
День АНЗАК — национальный день памяти, отмечаемый как в Австралии, так и в Новой Зеландии, в честь годовщины высадки австралийского и новозеландского армейского корпуса в Галлиполи в 1916 году во время Первой мировой войны.
Герцогиня Софи представляет на мероприятии короля Чарльза III. Герцогиня появилась в похожем образе, в котором присутствовала на утренней службе ранее.
На ней было пальто из темно-синего бархата от Suzannah London, обута она была в туфли Penelope Chilvers и надела шляпу Jane Taylor. Герцогиня сделала низкий пучок, надела цветочные серьги и золотую цепочку на шею. Также у нее было несколько золотых браслетов на запястьях, а в руках она держала клатч. На груди у Софи было пришпилено три маковые броши в знак памяти о погибших на войне.