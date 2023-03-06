В бархатном платье цвета индиго и с изысканной брошью: императрица Масако на дне рождения мужа

Недавно у японского императора Нарухито был день рождения. Ему исполнилось 63 года. По этому случаю Его Величество устроил празднование в Императорском дворце в Токио.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Там император предстал в черном фраке, белой рубашке, сером жилете, полосатом галстуке и серых брюках в полоску.

Рядом с ним была его жена – императрица Масако, продемонстрировавшая элегантный аутфит. На ней было бархатное платье цвета индиго с воротником-стойкой и интересной аппликацией в зоне декольте и на манжетах. К наряду она прикрепила изысканную брошь с жемчужиной.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Образ Масако дополнила прической с прикорневым объемом, макияжем с черными стрелками и жемчужными серьгами. На лице у нее была белая защитная маска, а в руке она держала белые перчатки и веер.

А в канун дня рождения Нарухито Управление императорского двора предоставило фотобанкам официальные портреты его с женой.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

На фото императрица позировала в белом рельефном костюме с атласной бежевой каймой на воротнике и манжетах и в бежевом топе. Лук она дополнила жемчужным ожерельем, золотой брошью с жемчугом и серьгами из этого же комплекта.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

На императоре был черный костюм, белая рубашка и бежевый клетчатый галстук.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

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