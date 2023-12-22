В бархатном платье и лаковых лодочках: принцесса София на рождественском концерте

Принцесса София и принц Карл Филипп присутствовали вчера на концерте "Рождество в Васастане" в церкви Густава Васа.

София надела в этот вечер бархатное платье с запахом ANDIATA бордового цвета, дополнила образ лаковыми туфлями-лодочками Stinaa.J и в руках держала небольшую черную блестящую сумку Stockh lm Studio "Carly".

Принцесса София и принц Филипп / Фото: Getty Images

Принцесса распустила волосы, сделала макияж с акцентом на дымчатые глаза и нежно-розовой помадой накрасила губы. В ее ушах были серьги-висюльки с камнями, а маникюр выполнен в красном цвете. На запястье у Ее Высочества были часы.

Принц Карл Филипп надел серый костюм, подобрав к нему белую рубашку и изумрудный галстук.

Принцесса София и принц Филипп / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как королева Швеции Сильвия с внуками встречала и украшала елки во дворце. Среди них были и дети принца Карла Филиппа и прицнессы Софии.

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