В бархатном платье и пальто короля: королева Камилла посетила торжественный ужин

Королева Камилла / © Associated Press

Ее Величество королева Камилла, как главнокомандующая стрелковым полком и полковник 4-го батальона рейнджерского полка, присутствовала на торжественном ужине по случаю вручения наград RIFLES Awards, который проходит раз в два года в Лондоне.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева появилась на приеме в красном бархатном платье Fiona Clare поверх которого надела черное пальто с вышивкой, которое когда-то подарили ее мужу Чарльзу во время визита Саудовскую Аравию в 1998 году.

Королева Камилла / © Associated Press

Свой вечерний образ королева дополнила колье в виде змеи, на запястье был браслет Van Cleef & Arpels, на груди у нее была бриллиантовая брошь и серьги с драгоценными камнями в ушах. Камилла произнесла речь на мероприятии.

Королева Камилла / © Associated Press

Напомним, недавно королева организовала прием в честь победителей конкурса эссе Королевы Содружества в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, где появилась в платье любимого оттенка.