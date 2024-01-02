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В бархатном платье и рубиновой тиаре: будущая королева-консорт Дании на банкете

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1565
Время на прочтение
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В бархатном платье и рубиновой тиаре: будущая королева-консорт Дании на банкете

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик в качестве новых короля и королевы Дании посетили новогодний банкет и праздничный ужин.

Банкет в Копенгагене состоялся через несколько часов после того, как королева Маргрете II объявила, что передает престол своему старшему сыну кронпринцу Фредерику.

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

На мероприятие во дворце Амалиенборг кронпринцесса Мэри появилась в бордовом бархатном платье Birgit Hallstein Couture, с серебряным клатчем J.Furmani под мышкой и в Датской рубиновой тиаре Parure, украшенной цветами. Обута кронпринцесса была в черных замшевых туфлях на каблуках, с вечерней прической и макияжем. К кронпринцессе присоединился ее муж, будущий король Фредерик, а также его младший брат принц Иоахим и его супруга принцесса Мари.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Напомним, в своем новогоднем обращении королева Маргрете II объявила, что отрекается от престола в пользу своего 55-летнего сына Фредерика, который вступит на должность 14 января 2024 года. Королева Маргрете II правила 52 года, она взошла на престол 14 января 1972 года после смерти своего отца короля Фредерика IX. В июле королева стала самым долгоправящим монархом в истории Дании.

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Дата публикации
Просмотры
1565
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