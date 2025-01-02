В бархатном платье и рубиновой тиаре: королева Мэри блистала на новогоднем банкете

Король Фредерик X и королева Мэри организовали новогодний гала-ужин во дворце Амалиенборг в Копенгагене.

Традиционный новогодний банкет был устроен для правительства и официальных представителей Дании. Важным событием стало то, что королевская чета впервые устроила торжественный ужин с тех пор, как король Фредерик X вступил на престол в январе 2024 года.

52-летняя королева Мэри выглядела великолепно, облачившись в роскошное бархатное платье цвета морской волны с элегантными кружевными рукавами и зоной декольте. Она дополнила свой образ завораживающей изумрудно-бриллиантовой тиарой и подходящими серьгами тоже с изумрудами.

Тиара, получившая название «Датская изумрудная парюра», была впервые заказана в 1840 году королем Кристианом VII для его жены Каролины Матильды Английской. Королева уложила свои каштановые локоны в красивую прическу и сделала выразительный макияж.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Король Фредерик X прибыл на мероприятие в военной форме и с орденами на груди.

На торжественный банкет приехала также мать Фредерика – королева Маргрете II, которая в прошлом году в своей новогодней речи сообщила, что отрекается от престола в пользу сына. Она облачилась в голубое платье и шубу, а обула серебристые туфли-лодочки в тон которым подобрала сумку.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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